Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı esnekliği uygulandı. Mardin'de vatandaşlar, evlerine yakın camilerde korona virüs tedbirlerine uyarak saf tuttu.

Kübra Nur Atik

Korona önlemleri kapsamında, yılbaşı kutlamalarını önlemek amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge yollandı. Bu genelge kapsamında yılbaşı gecesinden itibaren başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma yasağı getirildi. Getirilen yasak kapsamında Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecekti. Bu sınırlı izin kapsamında ve korana önlemleri altında vatandaşlar yılın ilk Cuma namazını kıldılar. Kısıtlama şartları altında da olsa Cuma namazını kılmanın sevincini yaşayan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

“Mesafeye çok dikkat edilmişti her şey çok güzeldi”

Aydın İlhan, “Yeni yılın ilk Cumasını cemaatle birlikte kılmayı nasip etti Allah şükürler olsun. Yeni yılda, virüssüz bir yıl diliyorum. İçeride mesafe çok uygundu. İnsanlar çok çok dikkat ediyorlar. Diğer Cumalara göre bu Cuma biraz daha tenhaydı. Buraların genelde iş yeri olması sebebiyle insanların az olması, oturan kesimin biraz daha az olması sebebiyle tenhaydı. Mesafeye çok dikkat edilmişti her şey çok güzeldi” ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş ise, “Elhamdülillah Allah-u Teala bize nasip ettiği için yine şükrediyoruz halimize. Daha kötü durumlarda da olabilirdik. Allah bize bugünlerden hızlı şekilde kurtulmayı nasip eder” diye konuştu.

“Allah'a şükürler olsun bugün de Cuma namazını kılmayı nasip ettiği için”

Cuma namazını kılmaya gelen Veysel Yıldız, “Normal namazımızı kılıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Camilerimizde her hangi bir sıkıntı yok. Biz normal ibadetlerimizi yapıyoruz kurallara uyarak. Herhangi bir olumsuz durumumuz yok. Herkes sosyal mesafesini koruyor. Tedbirlere uyuluyor, namazlar, dini vecibeler yerine getiriliyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok bizim. İçeride bütün tedbirler alınmıştı. Herkes sosyal mesafesini korudu. İçerisi çok kalabalık değildi, normal yoğunluktaydı” şeklinde konuşurken bir başka vatandaş ise zor günlerde Cuma namazına gelebilmenin nimet olduğunu ifade ederek, “Hastalık var diye ibadetten geçmek iyi bir şey değildir. Gerektiği kadar düzgün bir şekilde namazları düzgün kılmaktır. Allah'a şükürler olsun bugün de Cuma namazını kılmayı nasip ettiği için. Bu da bir nimettir anlayana” dedi.

Konya'da yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

Konya'da yeni yılın ilk cuma namazı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak cami avlularında kılındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından yılın ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere koştu. Pandemi nedeniyle evlerine yürüyüş mesafesinde bulunan camilere gidebilen vatandaşlar namazlarını sosyal mesafeye uyarak cami avlusunda ya da boş yeşil alanlarda kıldı. Kısıtlama Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.

Yağan rahmet altında namazlarını kıldılar

Türkiye 2021 yılına koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. 2021 yılın ilk günü cumaya denk gelirken, vatandaşlar kendilerine en yakın olan camiye yürüyerek gidip, cuma namazlarını eda etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah başlayan yağmur cuma saatinde hafif bir şekilde devam etti. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını yağan yağmur altında kıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında vatandaşlar yürüyerek kendilerine en yakın olan camiye gitti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. İnegöl'de sabah başlayan yağmur zaman zaman şiddetini azaltarak devam ediyor. Cuma saatinde ise yağmur hafif şekilde yağarken, tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Hafif yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar evlerinin yollarını tutu.

Seyfettin Aras

Vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar Cuma namazı için dışarı çıktı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ve hafta sonları uygulanan tedbirlerle vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ'da vatandaşlar, Cuma namazı için dışarı çıktı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 80 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında Elazığ'da da cadde ve sokaklar yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar ise bugün sokağa çıktı. Maske ve mesafe kurallarına riayet ederek çok sayıda vatandaş camiye gitti. Araç kullanmadan camilere gelen vatandaşlar, yılın ilk Cuma namazını belirlenen sosyal mesafe kurallarına göre kılarak tekrar evlerine döndü. Vali Erkaya Yırık da Cuma namazı için Yeni Camii'ye geldi. Vali Yırık, cami çıkışı yaptığı açıklamada, Elazığ'da Covid-19 vakalarının yüzde 70 oranında azaldığını aktardı.

Vali Yırık: "Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu"

Yılın ilk Cuma namazını kıldıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Yeni Camii'de namazı kıldık. Vatandaşlarımızın kısıtlamada göstermiş oldukları riayet, gerekse maske, mesafe hijyen konusundaki gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tüm bu riayetleri sonucu vaka sayımız ciddi oranda düşmeye başladı. Ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmamız lazım. Vatandaşlarımızın aynı doğrultuda tedbirlerine devam etmesi gerekiyor. Bizim test sayısı ile vaka oranlamasında yüzde 30. 500 test sayısı varsa 150 vakaya tekamül ediyor. Artık bunu yüzde 15'lere çektiğimizi düşüyoruz. Test bin ise 300 vaka söz konusu oluyordu. Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu. İnşallah bu daha devam eder" dedi.

Camiye geldiğini aktaran vatandaşlardan Mehmet Namlı da, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere müsaade etti. İnşallah 2021 yılında Cenab-ı Allah bu virüs salgınını ülkemizden kaldırır. Rahatlıkla camilerimize ve akrabalarımızı ziyaret gidebiliriz. Allah 2021 yılın inşallah hepimize hayırlı eylesin. Namazımız kılıp tekrar evimize döneceğiz. Devletin verdiği kurallara uyacağız" diye konuştu.

Salgının bitmesini dileyen Ziya Balcı da, "Biran önce camide cemaatte bulunmayı istiyorum. Direk evden buraya geliyoruz, buradan da eve gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

Kısıtlamada vatandaşlar Cuma namazına yürüyerek geldi

Korona virüs salgını nedeniyle yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de vatandaşlar Cuma namazı için evlerinin yakınındaki camilere yürüyerek geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye yeni yıla sokağa çıkma kısıtlaması ile girdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına riayet ederek namazı evlerine yürüme mesafesindeki camilerde kıldı. Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar Cuma namazı için evlerinden çıktı. Vatandaşlar en yakın camilere giderek Cuma namazını kıldı. Kentte özellikle Ulu Cami'ye akın eden vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde namaz kıldı.

Namaz için seccadelerini alarak camilere gelen bazı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının kararına sevindiklerini belirterek, kısıtlamaya rağmen Cuma namazını kılabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar da eskiden omuz omuza kaldıkları namazları özlediklerini belirterek, 2021 yılında Türkiye'nin ve İslam dünyasının virüs illetinden kurtulması temennisinde bulundu.

Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen

Tokat'ta yılın ilk Cuma namazı tarihi cami bahçesinde kılındı

Tokat'ta yılın ilk Cuma namazını vatandaşlar güneşli havada tarihi camilerin avlusunda kıldı.

Yeni yılın ilk Cuma namazı korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Cuma namazı ise kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşlar ikametine en yakın olan camilerde Cuma namazını kıldı. Tokat'ta tarihi Ali Paşa Cami'nin bahçesinde Cuma namazını eda eden vatandaşlar havadan görüntülendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek namazlarını kılan vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Yeni yılda korona virüs salgınının bitmesini ve rahatça ibadetlerini yerine getirmeyi arzu ettiklerini belirten vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutularak namaz kılabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Nurhan İçmez