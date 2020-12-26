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Kısıtlamada vatandaşlardan balıklara yoğun ilgi

Kısıtlamada vatandaşlardan balıklara yoğun ilgi
Kısıtlamada vatandaşlardan balıklara yoğun ilgi

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10:00-17:00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgâhları yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olacak işletmeler arasında yer alan balıkçılara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balıkçılar, vatandaşların telefonla verdiği siparişleri evlerine kadar ulaştırıyor.

Balıkçı esnafların olan Mehmet Altıntaş, "Bu bölgede balıkçı yoktu. Biz de yeni açtık. İşyerimizi vatandaşlar ve komşularımız çok beğendi. Bizlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar balık için merkeze gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi kendi mahallemizde balıkçı hizmet vermeye başladı memnunuz diyorlar. Burada sıra da beklemek yok. Telefon sipariş hattımız var. Müşterilerimize götürüyoruz onlar memnun oluyorlar. Cuma cumartesi ve Pazar günleri işlerimiz daha çok oluyor. Vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz” şekilde konuştu.

Selçuk Dönmez
 

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