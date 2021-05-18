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Kısıtlamada zincirleme kaza: 1'i çocuk, 5 yaralı

Kısıtlamada zincirleme kaza: 1'i çocuk, 5 yaralı
Kısıtlamada zincirleme kaza: 1'i çocuk, 5 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kısıtlamada zincirleme kaza: 1’i çocuk, 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan Ersel K. idaresindeki 34 CKP 230 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ömer Y. idaresindeki 34 KF 8910 plakalı Fiat marka otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan 34 CKP 230 plakalı otomobile ise Serkan S. idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araç çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; araç sürücüleri Ersel K., Ömer Y., Serkan S. ile Ersel K.'nın eşi Ebru K. ve 1 buçuk yaşındaki çocukları M.M.K. yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Ersoy
 

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