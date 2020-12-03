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"Kısıtlamadan haberimiz yoktu" diyen gençlere 12 bin 250 TL ceza

"Kısıtlamadan haberimiz yoktu" diyen gençlere 12 bin 250 TL ceza

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.'nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi. gençlere ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve ‘Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yedikten sonra ekiplere "Allah razı olsun" diye teşekkür eden gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin'' dedi.

Berktuğ Öncü - Gökay Başdan - Mesut Güleç

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