İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri sınırda zeytin topladı

Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri sınırda zeytin topladı
Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri sınırda zeytin topladı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa’daki işçiler, Suriye sınırında yer alan tarlalardaki ağaçlardan zeytin topladı.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işçiler, tarlada çalışmaya devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, kısıtlamanın olduğu hafta sonu çalışmaya devam etti. Kısıtlamadan muaf olan Gümüşsuyu ve Beyazkule sahasındaki 310 işçi, Suriye sınırındaki ağaçlardan zeytin topladı. Zeytinleri kasalara koyan işçiler, traktörlere yükleyerek depoya götürdü.

Tarlada çalışan işçilerden sorumlu olan Azmi Çelik, Ceylanpınar'daki zeytinlerden elde edilen yağın kalite bakımından çok iyi olduğunu belirtti.

Ahmet Atan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.