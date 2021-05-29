Kısıtlamalar kalkmadan gelinlikçilerde yoğunluk başladı

Covid-19'un ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. Malatya'da gelinlik sektöründe yer alan esnaf da Covid-19 sürecinde zor günler geçirdi. Malatya'da gelinlikçiler, 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme süreci için Devlet yetkililerinden müjdeli haberler bekliyorlar. Düğün salonları kapalı olduğu için düğün yapamayan çiftler, gelinlik rezervasyonlarını da Haziran ayı itibariyle almaya başladılar.

“1 Haziran sonrası için geçtiğimiz günlere oranla hareketlilik var”

Gelinlik satışı yapan Fahrettin Ünver, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağı sinyalleriyle birlikte Haziran ayı için rezervasyonların başladığını belirterek “Malum pandemiden dolayı bütün dünya zor durumda. Doğal olarak toplu etkinliklerin olduğu bizim sektörümüz daha çok etkilenmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın 1 Haziran'dan sonra olumlu sinyaller vermesiyle hareketlilik başladı ama tam anlamıyla netlik yok. Bizim sektörümüz net bir şey bekliyor. Bizim sektörümüzü de yerli turizm gibi görebilirler. Binlerce kişi bu ekmek yiyor. 1 Haziran sonrası için geçtiğimiz günlere oranla hareketlilik var, çok şükür ama geçtiğimiz 2 yıllık kaybımızı karşılayacak doğrultuda değil. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an için 1 Haziran sonrasına rezervasyonlarımız oluyor. Temmuz 1 itibariyle daha iyi olacağını düşünüyoruz çünkü Haziranda belirsizlik var” dedi.

“Devletimizden 1 Haziran sonrası için güzel haberler bekliyoruz”

Yaklaşık 5 aydır çiftlerin düğün yapmayı beklediklerini ifade eden işletmeci Cemil Akpınar, “Yaklaşık 15 aydır mağdur bir durumdayız, bekleyen kayıtlarımız var. Daha evlenecek olan çiftlerimizin düğünleri yapılmadı. 1 Haziran'dan sonrası için umutluyuz. Korona virüsü düğüncüler yayıyormuş gibi bir izlenim verildi, bundan dolayı rahatsızız. İnşallah Devletimizden 1 Haziran sonrası için güzel haberler bekliyoruz. Rezervasyon olarak daha 5 aydır bekleyen gelinleri çıkartmadık. 1 Haziran'dan sonrası içinde rezervasyonlarımız dolu” dedi.

“Siparişi verdik öyle bekliyoruz”

Damat adayı Şuayip Çiçek, düğün salonlarında uygulanan yasağın kalkmasıyla düğün yapacaklarını belirterek “1 Haziran'dan sonra düğün sezonunun açılmasını bekliyoruz. İnşallah düğün salonları açılırsa bizde düğünlerimizi yapacağız. Düğünümüze daha 1 ay var, Temmuz için kararlaştırdık. Siparişi verdik öyle bekliyoruz” ifadelerini kullandır.

İşletmeci Nesli Gül Avcı, 1 Haziran itibariyle açıklanacak kararların gelinlik sektörünü etkileyeceğini belirterek “30 yıldır gelinlik sektöründeyim, Malatya'nın ilk gelinlikçilerindenim. Bu salgından dolayı tüm dünyaya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1 Haziran itibariyle inşallah güzel, müjdeli haberlerle eski günleri kavuşmayı temenni ediyoruz. Şu an rezervasyonlar olarak insanlarda panik var, 1 Haziran'da devlet büyüklerimizin vereceği güzel haberlerle bir yön çizecek” şeklinde konuştu.

Veysel Korkmaz - Numan Güder

