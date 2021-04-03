Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan İstanbul'da kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu. Kısıtlamalı başlayan cumartesi gününde ise tarihi meydanlar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu Eminönü, Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç