Kısıtlamanın 4. gününde de sokaklar sessiz kaldı

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Düzce sokakları sessiz kaldı. Kısıtlamanın dördüncü günü sessiz geçerken, şehrin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde belirlenen noktalarda denetimlerine devam ederken, dışarıda olanların kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol