Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsünde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kısıtlama sonrası ilk günün sabah saatlerinde 15 Temmuz Köprüsünde yol çalışmasından dolayı araç trafiği yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 büyük şehirde üç gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. 15 Temmuz Köprüsü yolu üzerinde yapılan yol çalışmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluşarak trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Halit Arslan

