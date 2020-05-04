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Kısıtlamanın ardından İzmir'de ilk iş gününde yoğun trafik

Kısıtlamanın ardından İzmir'de ilk iş gününde yoğun trafik
Kısıtlamanın ardından İzmir'de ilk iş gününde yoğun trafik

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde şehir içi trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde üç gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İzmirliler, işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Kısıtlamanın ardından ilk mesai gününde İzmir'in ana caddelerinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. Toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlamadan ötürü özel araçlarıyla yollara düşen vatandaşlar, şehrin bir çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu. 3 günlük yasak boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu.
Sağanak yağmurun da etkili olduğu kentte oluşan araç trafiği, bir çok maddi hasarlı kazanın meydana gelmesine de sebep oldu.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

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