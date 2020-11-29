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Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul hareketlendi

Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul hareketlendi
Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul hareketlendi

İstanbul’da pazar sabahı kısıtlamanın 10.00’da sona ermesiyle sokaklar hareketlenmeye başladı. Eminönü’nde esnaf dükkanını açarken, balıkçılar Galata Köprüsü’nde olta attı.

Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul hareketlendi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan hafta sonu kısıtlamasında Cumartesi günü saat 20.00'de başlayan kısıtlama Pazar sabahı saat 10.00'da son buldu. Eminönü'nde esnaf, dükkanların kepenklerini açarak satışa hazır hale getirdi. Galata Köprüsü'ne gelen vatandaşlar ise kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda denize oltalarını attı. İstanbul'da araç trafiği de hareketlenmeye başladı. Akşam 20.00'de kısıtlama tekrar başlayacak ve Pazartesi 05.00'de son bulacak.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, “Balık tutmaya geldik. Haftada bir günümüz var. Cumartesi de yok. Hafta sonu yasak geldi. Mecburen, 3-5 saat de olsa stres atmaya geliyoruz. Burası bizim terapi yerimiz. Burası da olmasa ne yaparız bilmiyorum” dedi.

Saat 10.00'u gösterdiğinde dükkanını açan Eminönü esnafı Sami Darsa da, “Geldik ama insanlar daha geç sokağa çıkmaya başlayacak. Bekliyoruz. 20.00'de evde olacağımız için 18.30'da mesai kapanıyor. Cumartesi günleri insanlar erken kaçıyor. Özellikle akşamları turistler de geliyordu. Daha fazla iş yapıyorduk. Biterse rahatlayacağız” diye konuştu.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar
 

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