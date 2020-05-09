Kısıtlamanın ilk gününde sağlık çalışanları yine yollara düştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın etkisiyle cadde ve sokaklar çok büyük oranda sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf sektörlerde görev yapan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde işlerine gitmek için yollardaydı. Mesailerine yetişmek isteyen çalışanların büyük oranda toplu ulaşımı kullandığı görüldü.

Kısıtlamadan muaf sağlık çalışanları mesai için yine yollardaydı

Korona virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenen sağlık personelleri de yine mesailerine başlamak ya da biten mesaileri sonrası evlerine gitmek üzere erken saatlerde yollardaydı. Covid-19 hastalarını teşhis etmede görevli filyasyon ekibinde yer alan sağlık personeli Safa Durmuş “Sağlık çalışanıyım ben de muafım sokağa çıkma kısıtlamasından. Şimdi de işime gidiyorum. Esenyurt'ta filyasyon ekibindeyim. Evlere gidip test yapıyoruz. Kısıtlamanın faydalı olduğunu düşünüyorum hatta devam etmesi kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Yoğun bakım hemşiresi Deniz Korkmaz ise “İşimiz icabı kısıtlamadan muafım nöbetten geliyorum. Yenidoğan yoğun bakım personeliyim. Bizler de mücadele ediyoruz, hastalara gerekli tedavileri uyguluyoruz. Şuan nöbetten geliyorum evime gideceğim. Metrobüsle geldim buraya kadar. Buradan da yaklaşık 20 dakika kadar yürüyüp evine ulaşacağım” dedi.

İkitelli Sanayi Sitesi'nde bir firmada çalışan Ömer Çekiç ise "Haftasonu için izin belgesi çıkartmıştı firmam. İzin belgesi çıkarttığımdan dolayı işe gitmek için otobüs beklemekteyim” diye konuştu.

Ferhat Yasak

