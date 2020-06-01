Kısıtlamanın kalkmasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda şehirler arası seyahate de bir süreliğine kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecine yönelik açıklamalarının ardından şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle sona ereceği ifade edilmişti. Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi ve uzun bir aradan sonra tekrar şehirler arası otobüs seferleri yapılmaya başlandı. Kısıtlamanın sona erdiği saat 24:00 itibariyle İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Otogar'da yoğunluk yaşandı.



Muhammet Emin Arslan