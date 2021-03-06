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Kısıtlamasız ilk cumartesinde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti

Kısıtlamasız ilk cumartesinde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti
Kısıtlamasız ilk cumartesinde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar Eminönü’ne akın etti.

Kısıtlamasız ilk cumartesinde vatandaşlar Eminönü’ne akın etti - Foto Galeri

Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi günü kalkmasıyla vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda yaklaşık 3 buçuk aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. İstanbul'da sadece Cumartesi günleri kalkan kısıtlamada vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehrin en uğrak ve turistik yerlerinden olan Eminönü Meydanı'nda yoğunluk dikkat çekti.

İsmail Coşkun

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