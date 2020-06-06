Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular Caddebostan sahiline koştu

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu havaların da güzel olmasıyla birlikte Caddebostan sahile akın eden vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar bisiklet sürerken, bazıları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde piknik yaparak sohbet etti. Kimi vatandaşlar hayvanlarını gezdirdi.

Sosyal mesafeli sohbetler edildi

Arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeli bir şekilde sohbet eden Çağrı Özcan, “Caddeyi özledik. Bir her hafta sonu gelip koşuyoruz, oturuyoruz, arkadaşlarla kahvaltı yapıyorduk. Özlemişiz. Sabah 7'den beri buradayız. Spor yaptık. Sosyal mesafeli bir şekilde oturduk, kahvemizi içtik. Hava alıyoruz, güneşleniyoruz” dedi.

“Özgürlüğümüze kavuştuk”

Erdi Kılıç, “Mutluyuz. Özgürlüğümüze kavuştuk. Kurallara uyuyoruz. Bu gidişle daha iyi olacak. Koşuyu özledik, arkadaşlarımızı özledik. Hafta sonu kısıtlamanın olmaması daha iyi oldu bizim için, rahatladık. İnşallah daha iyi olur” diye konuştu.

“Tekrar hayata katılmak güzel”

Yeşil alanda piknik yapan Fatma Cındık, “Hava aldık, yaşadığımızı hissettik. Dünya olarak çok zor bir süreçten geçtik. Umarım tekrarı olmaz” dedi. Zeynep Özargıt ise “2 aydır evden çalışıyor, zor bir süreçti. Dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Burada olmak, tekrar hayata katılmak güzel” diye konuştu.

Gamze Erdemir - Metin Başar