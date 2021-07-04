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Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknik yapmak için ormana gelenler yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti - Tıkla İzle

Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı.

Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na akın etti.

Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormanı gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Pikniğe gelen vatandaşlardan Zeki Kara, "Herkes mutlu, huzurlu, pandemiden biraz olsun uzak. Ailemle eğlenmeye geldik. 1 senedir hapistik. Her şey şimdi çok güzel" dedi.

Serkan Dağdeviren ise, "İnsanlar bunalmıştı. Tabii ki yine dikkat edeceğiz. İnsanlar patlamaya yer arıyordu. İyi oldu. Ama yine dikkat edeceğiz. Mesafemizi yine koruyacağız" diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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