İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.

5 ilin geçiş güzergahı olan Korkuteli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel uygulama yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. 23-25 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Diğer zamanlarda yüzlerce aracın geçtiği kavşağın ise boş olduğu görüldü. Cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolunu çok az aracın kullandığı görüldü. Polis ekipleri kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini inceleyerek, vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Adem Durmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.