İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı

Kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı
Kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobille gezmeye çıkan 3 genç, ana caddede sıkıştırdıkları araçtan inenler polis olunca şaşkına döndü. 9 bin 450 TL'lik cezaya davetiye çıkaran gençlerden birisi “Ben çıkarım kardeşim” diyerek pişkinlik yaptı.

Kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine seyir halinde olan 48 VM 301 plakalı otomobil sürücüsü A.Y. ve yolcu konumunda bulunan arkadaşları N.A. ile Ü.A. tehlikeli hareketlerde bulunduğu sırada sivil polis aracını sıkıştırdı. Otomobili sıkıştırdıkları sırada polis olduğunu anlamayan gençler otomobilden indikten sonra sivil polisler ile karşılaşınca şaşkına döndü.

Sokağa çıkan 3 gence 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı

Otomobilde bulunan 3 gencin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeye trafik polisi ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından, polis ekipleri tarafından 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutuldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin neden sokağa çıktınız sorusuna ise, “Ben çıkarım kardeşim” şeklinde cevapladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından 3 gence sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten dolayı toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, gençler evlerine gönderildi.

Semih Can Yılmaz - Osman Başpınar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.