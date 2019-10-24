Kısıtlı bütçeye sahip gençlere yurtdışında eğitim fırsatları

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar'ın verdiği bilgilere göre; yurtdışında eğitim son yılların yükselen trendi oldu. Yurtdışında eğitim alan gençlerin iş bulma yarışında bir adım öne çıkması, ailelerin de çocuklarını desteklemesini sağlıyor. Aileler; çocuklarını yurtdışında eğitime göndermek istemesine rağmen maddi olarak zorlanabiliyor. Bu noktada gençler ailelerine destek olabilmek için çalışmalı programlara başvuruyor.

Çalışmalı program alternatifleri dil eğitiminden üniversiteye ya da sertifika programlarına kadar uzanabiliyor. Ayrıca üniversiteden yeni mezun olanlar da çeşitli staj ve çalışma imkanları yakalayabiliyor. Öğrenciler; Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Malta gibi ülkelerde çalışarak eğitim alma imkânı yakalıyor.

Bütçesi kısıtlı öğrencilere çalışmalı programlar

Deniz Akar bütçesi kısıtlı öğrencilerin çalışmalı programlara yöneldiğini vurgulayarak "Yurtdışında eğitim alırken çalışmak mümkün. Pek çok ülke uluslararası öğrencilere çalışma izni sunuyor. Avusturalya, İrlanda ve Malta gibi ülkeler dil kurslarına giden öğrencilere bile çalışma izni veriyor. Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri gençlere üniversite eğitimi alırken çalışma izni sunarken Amerika Work & Travel ve staj programlarıyla öğrencileri cezbediyor” dedi.

“İngiltere'de saatte 7 sterlin kazanıyorlar”

İngiltere'nin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında çalışma izni sunan ülkeler arasında olduğunu söyleyen Akar, “Öğrenciler okul dönemlerinde haftada 20 saat çalışma (part-time) hakkına sahiptir. İngiltere yeni aldığı bir karar ile öğrencilere mezun olduktan sonra ülkede 2 yıl daha çalışma ve oturum izni de vermektedir.

İngiltere'de 25 yaş ve üzeri için saatlik asgari ücret 7.83 Pound olarak belirlenmiştir. Bu ücret artabilmektedir. Özellikle bahşiş usulü çalışan öğrencilerin kazançları artmaktadır. 21-24 yaş arası 7.38 Pound, 18-20 arası 5.90 Pounddur. İngiltere'de öğrencilere verilen çalışma izni saatleri haftalık 10 saatten başlar 40 saate kadar çıkabilir” dedi.

“Kanada'da saatlik 15 dolar kazanıyorlar”

Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına sahip ülkelerden olan Kanada'nın; üniversite, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere çalışma izni sunduğunu belirten Akar, şu bilgileri verdi: “Kanada aynı zamanda diploma ve sertifika programlarına katılanlara da çalışma izni vermesiyle dikkat çeker. Kanada'da 9 aylık bir sertifika ve diploma programına katılan öğrenciler çalışma izinlerini alabilir.

Kanada'da sertifika programına katılan öğrenciler 6 bin 500 ile 15 bin Kanada doları ödüyor. Kanada'da saatlik asgari ücretin 12-15 Kanada Doları olduğu ve öğrencilerin haftada 20-40 saat çalışabildiği göz önünde bulundurulduğunda öğrencinin çalışarak yıllık okul parasını ve cep harçlığını çıkardığı görülür.

Avrupa ülkelerinde aylık 1000-1500 euro kazanıyorlar

Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde öğrenciler eğitim alırken çalışma imkânı da yakalıyor. Öğrenciler bu ülkelerde İngilizce dilinde eğitim alıp aynı anda çalışma izni de yakalayabiliyor. Öğrencilerin haftada 25 saat çalışabildiği bu ülkelerde öğrenciler 1000-1500 euro para kazanabiliyor.

Avustralya'da saatte 20 dolar kazanıyorlar

Avustralya dil eğitimi için ülkesine gelen öğrencilere çalışma izni sunuyor. Dil eğitimi alırken çalışma izni veren sayılı ülkelerden olan Avustralya'da öğrencilerin 2 haftada 40 saat çalışma izni var. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca saatlik ortalama 20 Avustralya doları kazanıyor.

24 haftalık bir dil okulunun ortalama ücretinin 4 bin 750 Avustralya doları olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin dil eğitimlerini alırken kazandıkları parayla eğitim masraflarını karşılayabilecekleri görülmektedir.

İrlanda'da saatlik 9.50 euro kazanıyorlar

İrlanda lisans, yüksek lisans ve dil eğitimi yapan gençlere çalışma imkânı tanıyor. Dil eğitimi alırken çalışma izni olmasını isteyen öğrencilerin en az 25 haftalık bir eğitim programına katılma zorunluluğu bulunuyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimi alana öğrenciler eğitimleri sırasında part-time çalışabilmektedir. Öğrenciler mezuniyetlerinin ardından 2 yıl daha bu ülkede full-time çalışma iznine sahip olur.

İrlanda'da 2 bin eurodan başlayan fiyatlarla dil eğitimi almak mümkündür. Öğrenciler saatlik en az 9.55 euro kazanabilmektedir.

Amerika'da saatte 10 dolar kazanıyorlar

Work & Travel kapsamında üniversite öğrencileri en fazla 4 ay süreyle Amerika'da bulunabilir. Program kapsamında öğrenciye iş ve konaklama imkânı sunulur. Öğrenciler; garson, cankurtaran, resepsiyon görevlisi gibi işlerde çalışabilir. Bu işlerde saatlik 7,25 ile 10 dolar arası kazanılabilir. Öğrenci günde ortalama 8 saat, haftada 32-40 saat arası çalışabilir. Öğrenci mesaiye kaldığı takdirde 1,5 katı maaş alır.

Amerika'da staj yapanlar ayda en az 2 bin 500 dolar kazanıyor

Amerika, turizm-otelcilik ve gastronomi mezunlarına özel bir staj programı sunuyor. Turizm-otellik, gastronomi mezunu olanlar ya da bu alanlarda 5 yıl çalışma deneyimine sahip olanlar programa başvurabiliyor. Amerika'nın açtığı staj programında aylık en az 2 bin 500 dolar kazanmak mümkün."

Akar, yurtdışında staja gençlerin gösterdiği ilgiyi ise şu şekilde açıkladı:

“Son dönemde Türkiye pazarına giriş yapan yabancı şirketlerde işe girip, bu şirketlerde yükselmeyi arzulayan Türk gençleri; çokuluslu yabancı şirketlerde iş yapma biçimlerini öğrenmek adına staj programlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle turizm-otelcilik ve gastronomi alanlarında yoğunlaşan gençler, yabancı bir ülkede çalışıp aynı zamanda para kazanma imkânı buluyorlar. Aylık en az 2500 Dolar kazanan gençler ailelerine yük olmadan kariyerlerine yön verme imkânı buluyorlar."

Avustralya turizmciye yıllık 60 bin dolar kazanma imkânı sunuyor

Avustralya Working Experience in Australia programı kapsamında turizmcilere yönelik fırsatlar da sunmasına ilişkin açıklamada bulunan Akar; Avustralya'nın aşçılar, şefler, mutfak görevlileri, barmen, garson, müşteri hizmetleri, kat hizmetleri, resepsiyon ve mağaza görevlilerini programa davet ettiğini belirtti. Turizmcilerin yıllık 25 bin ile 60 bin Avustralya Doları gibi bir rakamı kazanacağını söyleyen Akar, alanında deneyimli kişilerin örneğin şeflerin çok rahat bir şekilde 50 bin doların üzerinde kazanç sağlayabileceğini belirtti.

Malta'da dil eğitimi alırken çalışmak mümkün

"Yurtdışında dil eğitimi almak isteyenlerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan olan Malta'da dil eğitimi alırken çalışmak mümkündür" diyen Akar, "Malta'da 12 haftalık eğitim ve konaklama ücretleri bin 500 eurodan başlar. Öğrenciler dil eğitiminde 3'üncü aylarını doldurduktan sonra çalışmaya başlayabilir" dedi.

Ankara ve İzmir'de düzenlenen fuarlara yoğun bir katılım olduğundan dolayı mutluluğunu ifade eden Akar, fuarın İstanbul ayağında 20 bin ziyaretçiyi ağırlayacaklarını söyledi. Akar, IEFT Fuarlarında her bütçeden öğrencinin ihtiyacına yönelik programlar bulunabileceğini söyleyerek; öğrencileri ve ailelerini 25 Ekim Cuma İstanbul Bostancı'da bir otelde ve 26-27 Ekim İstanbul Kongre Merkezi Harbiye'de devam edecek fuarlara davet etti.