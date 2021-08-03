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Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı

Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı
Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı

Denizli’de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan ateşe verildi. Kışladaki nöbetçilerin durumu fark ederek müdahale etmek istediği şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kimliği belirlenen H.B.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı. İfadesi alınan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Elyesa Polat

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