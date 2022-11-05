Kıtalar 44. kez buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor. 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya kıtası girişinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak. 15K koşusu da aynı noktadan start alacak, Yenikapı'da sona erecek. 8K'lık Halk Koşusu da Dolmabahçe'de bitecek.

2021'de erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı

Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.

Yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. Parkur üzerindeki tüm yollar 06.00'da araç trafiğine kapatılacak ve saat 15.30'da tamamen trafiğe açılacak.

İstanbul Maratonu'nun programı şöyle:

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

Oğuzhan Ort



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