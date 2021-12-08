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Kivi hobisi kazanca dönüştü

Kivi hobisi kazanca dönüştü
Kivi hobisi kazanca dönüştü

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Volkan Sarıca, hobi olarak ektiği kiviyi dağ köyünde kazanca dönüştürdü. 30 kivi fidanı diken Sarıca, sezonda 10 bin TL kazanıyor.

Kivi hobisi kazanca dönüştü - Tıkla İzle

Kırsal Kıbrıslar Mahallesi'ndeki genç girişimci Volkan Sarıca, 8 yıl önce hobi olarak kivi yetiştirmeye başladı. 250 metrekare alanda 1 ton kivi üreten Sarıca, vitamin deposu kiviye ilginin yoğun olduğunu belirterek destekleme olursa daha geniş alanda daha çok üretim yapmak istediğini kaydetti.

'30 ağaçla başladım. 1 tona yakın ürün hasat ediyorum'

Sarıca, "800 rakımlı mahallede kivi üretimi yapıyorum. Burada hobi amaçlı başladığım kivileri hasat ediyorum. 30 ağaçla başladım. 1 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bol C vitamini içeriyor. Talep yoğun. Ben 10-12 bin TL arasında kazanıyorum şu an. 1 ton kivi hasat edeceğim. Bu alanı destekleme olursa 1 dönüme çıkarırsam 50 bin TL getirisi olacak. İlaç kullanılmıyor. Bakım olarak gübre ve sulaması var. Zor bir üretim değil. Hobi olarak insanı rahatlatan güzel bir ürün. Benim gibi girişimci olanlara öneriyorum" dedi.

Beril Solmuşgül

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