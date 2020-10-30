Kivi üreticileri hasada hazırlanıyor

Kabadüz ilçesinde kivi üreticilerinden Adem Köroğlu, kuraklık ve bahar döneminde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle kivi üreticileri için zor bir yılın olduğunu söyledi.

Tüm zorluklara karşın kaliteli ürünleri yetiştirdiklerini dile getiren Köroğlu, “Bu yıl diğer yıllara kıyasla zor bir yıl oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle kiviler çok suya ihtiyaç duydu. Normal yıllarda bahçelerimize gösterdiğimiz emeğin iki katını gösterdik. Çok şükür kaliteli kivileri yetiştirmeyi başardık. İnşallah önümüzdeki günler içinde kiviyi toplamaya başlayacağız” dedi.

Köroğlu, açıklanan fiyatın kendilerini mutlu ettiğini, kiviyi satmakta ise kesinlikle sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan, Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, birinci kalite kivinin 6 TL'den alınacağını açıklamıştı.