Kıyıköylülerin TürkAkımı Projesi hakkındaki kaygıları bitti

10 Ekim 2016 tarihinde Kırklareli Kıyıköy beldesinde yapımı başlayan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yüzde 70'i sona ererken Rus doğalgazını Türkiye'ye bağlayacak olan projede ilk gazın, 2019 yılı sonunda verilmesi planlandığı öğrenildi. TürkAkım'ın geçtiği Kıyıköy sakinleri, Rus doğalgazın bu bölgeden geçişinin faydalarını anlattı.

Bu kapsamda Kıyıköy beldesinde bulunan emekli idaresi Rasim Akçatepe, bu zamana kadar kaygılarının olduğunu dile getirerek "Her yapılan projelerin faydası da var zararı da var. Faydası olarak orada çalışan vatandaşlarımız var. Faydasız diye bileceğim balıkçılarımız zarara uğradı fakat karşılığı ödendi. Biz Kıyıköy halkı olarak karşı durmadık, durmaya gerek yok" dedi.

"Balıkçılara bedeli ödendi"

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin Kıyıköy halkına fayda sağladığını söyleyen balıkçı Hasan Kiraz, "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Kıyıköy'ümüze faydası oldu. TürkAkımı Belediyemize yardım etti. Sokaklarımıza taşlar döşendi. Proje muhitinde avlanan balıkçılar o muhite giremedi ve karşılığında balıkçılarımıza bedeli ödendi. Kıyıköy halkının mağdur etmemek amacıyla bizlere bedeli ödendi" şeklinde konuştu.

"İstihdam sağlandı"

Kıyıköy de bulunan vatandaşlara erkek-kadın ayırmadan istihdam sağlandığını belirten Seyfi Yaşayan, "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında beldemizde bulunan 500 - 600 kişiye istihdam sağlandı. Sadece erkeklere istihdam sağlanmadı. Bayanlara da istihdam sağlandı. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin Kıyıköy'e faydası çok oldu" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çanlı - Güfte Çelik