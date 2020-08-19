İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı

Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı
Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı

Aralarında kız alma verme konusu sebebiyle husumet olan iki aileden erkek tarafı, Esenyurt’taki kız tarafına silahlı saldırı düzenledi ve iki kişiyi yaraladı. Durulmayan zanlılar daha sonra da Küçükçekmece’ye gelerek burada ikinci saldırısını gerçekletirdi ve 4 kişiyi daha yaraladı.

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece kanarya mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden kız alma verme konusunda sorun yaşanan yabancı uyruklu iki aileden erkek tarafı olan öncelikle kız tarfından Esenyurt'ta yaşayan aileye evleri önünde silahla saldırdı ve kız tarafınfan iki kişi bu saldırıda silahla vurularak yaralandı. Bu olayın ardından yine erkek tarafı bu seferde Küçükçekmece Kanarya mahallesinde yaşayan kız tarafının aile üyelerine silahla saldırı düzenledi. Bu saldırı esnasında ise kızın ailesinde bir kişi yaralandı. Diğer yaralıların ise konuyla ilgisi olmadığı silahlı saldırı esnasında yoldan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri saldırgan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı sonrası yaşananaşar  vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmeleri yer alıyor. Öte yandan görüntülerde yaralı yakınlarının yaşadığı panik anları kaydedldi.

Furkan Tan- Medeni Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.