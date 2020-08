Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece kanarya mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden kız alma verme konusunda sorun yaşanan yabancı uyruklu iki aileden erkek tarafı olan öncelikle kız tarfından Esenyurt'ta yaşayan aileye evleri önünde silahla saldırdı ve kız tarafınfan iki kişi bu saldırıda silahla vurularak yaralandı. Bu olayın ardından yine erkek tarafı bu seferde Küçükçekmece Kanarya mahallesinde yaşayan kız tarafının aile üyelerine silahla saldırı düzenledi. Bu saldırı esnasında ise kızın ailesinde bir kişi yaralandı. Diğer yaralıların ise konuyla ilgisi olmadığı silahlı saldırı esnasında yoldan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri saldırgan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı sonrası yaşananaşar vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmeleri yer alıyor. Öte yandan görüntülerde yaralı yakınlarının yaşadığı panik anları kaydedldi.

Furkan Tan- Medeni Topaloğlu