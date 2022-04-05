Kız arkadaşı ölü bulunmuştu...Hasan'ı arama çalışmaları 11 gündür sürüyor

Kızılırmak'ta iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldükten sonra cesetleri atılan ve 11 gündür henüz cesedine ulaşılamayan Hasan Aydoğan'ı su altı tarama cihazları ile arama çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 130 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yakından takip ediyor. Kayseri'de bulunan Yamula Barajı'nın suyunun kesilmesiyle arama çalışmalarının sürdüğü alanda suyun debisi de düşürüldü.

Öte yandan, 11 gündür bulanamayan Hasan'ın kayıp olarak aranırken cenazesi bulunan kız arkadaşı Şeyma tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Enderhan Öz



İLGİLİ HABER Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı