Kız arkadaşına kızan adam kendine zarar verdi, özel güvenlikçi böyle ölümden kurtardı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Kız arkadaşına kızıp boğazına bıçak dayayan adamı etkisiz hale getiren özel güvenlikçi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazına bıçak dayayan şahsın kendisine zarar verdiğini gören özel güvenlikçi Ali Kovaç sakince şahsın yanına yaklaştı.

Ali Kovaç bir sigara yakıp ona uzattı sigarayı alan öfkeli adam eylemine devam etti. Kovaç sonrasında kısa süreli konuşmanın ardından öfkeli adamın dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Sonrasında çevredeki vatandaşlarında yardımıyla elinden bıçak alınan adam sakinleştirilmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Şahsı etkisiz hale getiren özel güvenlikçi Ali Kovaç, ''Olay günü orada çay içiyordum. Vatandaşın biri kız arkadaşıyla tartışıp sonrasında kendisine zarar vermeye başladı. Ben de güvenlik görevlisi olduğum için kendimi sorumlu hissedip müdahalede bulundum. Müdahale sonrasında falçatayı elinden alarak gerekeni yapıp etkisiz hale getirdim. Gelen polis ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlık görevimi yaptım'' dedi.