Kız arkadaşını defalarca bıçakladı, daha sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlkay A. (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena A.'nın (24) evine gitti. Burada Sena A. ile tartışmaya başlayan İlkay A., tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı. Kız arkadaşını bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu. İlkay A.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

