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Kız arkadaşını öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: 'Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz'

Kız arkadaşını öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: 'Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz'
Kız arkadaşını öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: 'Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz'

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin sosyal medyada, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde bir apartta yaşandı. Ailesi Muğla'da yaşayan Güleda Cankel, dün Muğla'dan Isparta'ya gelen eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgilisi, Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Cankel'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayete ülke genelinde büyük tepki gösterilirken, Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşım ortaya çıktı. Zanlı Z.P. paylaşımında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" ifadelerini kullandı.

Mustafa Altar Zeyhan
 

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