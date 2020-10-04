İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız kardeşi öldürülen ağabey idam istedi

Kız kardeşi öldürülen ağabey idam istedi
Kız kardeşi öldürülen ağabey idam istedi

Adana’da kız kardeşi birlikte yaşadığı şahıs tarafından öldürülen ağabey, kadın cinayetlerinin bitmesi için idam istediğini söyledi.

Sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ilk ifadesinde, kadını kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.

Hülya Güllüce'nin yakınları ise morg önüne gelerek beklemeye başladı. Genç kadının ağabeyi Musa Güllüce, kadın cinayetlerinin sona ermesi için idam istediklerini söyleyerek bir süredir kız kardeşi ile birlikte yaşadığı Abdullah K. arasında problem olduğunu duyduklarını ancak kardeşinin kızı için sabrettiğini söyledi.

Genç kadının cenazesi otopsiden sonra Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.