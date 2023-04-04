Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi buldu, sokak ortasında darbetti

Olay dün saat 12.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Z.T. (33), tanıştığı bir kişiyle beraber kaçıp İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşti ve evlendi. Kız kardeşinin kaçtığı kişiyi araştıran İ.B. ve M.B. ise uzun süre iz sürerek ikilinin Torbalı'da olduğunu öğrendi. Daha sonra ilçeye gelerek Z.T.'yi takip eden iki kardeş, Z.T.'ye caddede yürüdüğü esnada arkadan saldırıp vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, Z.T.'yi darbeden şahıslar daha sonra olay yerinden araçla kaçtı. Yaralanan Z.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Doğukan Türkmen

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