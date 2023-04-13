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Kız Kulesi yeni görüntüsüyle mest etti

Kız Kulesi yeni görüntüsüyle mest etti
Kız Kulesi yeni görüntüsüyle mest etti

İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti. İstanbul'un Galata Kulesi'yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü. Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

İsmail Coşkun
 

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