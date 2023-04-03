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Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı

Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı
Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı

2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı. Ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kubbesi havadan görüntülendi.

Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.

Müze Kart ile ziyaret edilebilecek

Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
 

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