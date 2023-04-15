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Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi

Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi
Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Kız Kulesi’nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Onur Hamzaoğlu
 

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