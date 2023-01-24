İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı

Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı
Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı

2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nde üst taraftaki iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Kız Kulesinde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kız Kulesi’nde Türk Bayrağı ve alem ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

Müze Kart ile ziyaret edilebilecek

Müze Kart'ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.