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Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirttiği Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Tıkla İzle

İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı. Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor.

Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.

Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının son hali havadan dron ile görüntülendi.

Aykut Zor - Metin Başar - Sevgi Canpolat
 

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