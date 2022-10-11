'Kız' meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, gece yarısı kent merkezi eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerinde iki grup arasında "kız" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.F.B. sol bacağına aldığı bıçak darbeleriyle, iki kişi ise darp sonucu yaralandı.



Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



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