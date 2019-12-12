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Kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi

Kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derince Kız öğrenci pansiyonunda kalan 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Osmancık ilçesine zehirlenme vakasının yaşandığı kız pansiyonunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Öğrencilerin ilk müdahalesinin Osmancık ilçesinde yapıldığını söyleyen Vali Çiftçi, “Durumu kritik olanlar veya daha ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyanlar Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede alıntına alındı. Son aldığım bilgiye göre 6 tane öğrencimizi yoğun bakımda. Bilinçleri açık. Herhangi bir sorun yok. Diğer öğrencilerimizle ilgili de endişe edilecek bir durum gözükmüyor. Olayla ilgili İl Afet Acil Durum Müdürlüğü geldi. Savcılık olaya el koydu. Gerekli incelemeleri yürütüyorlar. Müfettiş görevlendirildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi'nden zehirlenen öğrenciler hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Muhammed Muttalip Yalçın - İsmail Kabakdere

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