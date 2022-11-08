İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar

Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar
Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde öğrenci kızların saç saça baş başa ettiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar - Tıkla İzle

Bir süre önce Karapürçek ilçesinde meydana gelen olayda, iki kız grubu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşadı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Batuhan Saçar

İLGİLİ HABER
İstanbulda yol verme kavgası cinayetle bitti! İstanbul’da yol verme kavgası cinayetle bitti!
İLGİLİ HABER
Fatihte gençlerin silahlı eğlencesi kavgaya dönüştü Fatih’te gençlerin 'silahlı eğlencesi' kavgaya dönüştü
İLGİLİ HABER
İzmirde gece kulübünde silahlı kavga dehşeti İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.