Kız öğrenciler saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar

Bir süre önce Karapürçek ilçesinde meydana gelen olayda, iki kız grubu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşadı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Batuhan Saçar

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