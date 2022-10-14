Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., tartıştığı H.B.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç.'nin babası İbrahim Halil Ç.'de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç.'de elinde aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı.

Fadıl Kösedağ

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