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Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı
Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

Antalya’da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., tartıştığı H.B.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç.'nin babası İbrahim Halil Ç.'de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç.'de elinde aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı.

Fadıl Kösedağ

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