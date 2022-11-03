Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan Ebru Aslan, ocakta kızartma yaptığı sırada sıçrayan yağlar tutuştu. Bu sırada panikleyen Aslan, yangını mutfak havlusu ile söndürmek istedi. Başarılı olamayınca ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sırada ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.