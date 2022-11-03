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Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı

Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı
Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı

Antalya’da kızartma yaparken sıçrayan yağlar tutuşarak evde yangın çıkardı. Ev sahibi kadının mutfak havlusu ile söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük korku yaşayan kadını ise komşuları ayran ikram ederek teselli etti.

Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan Ebru Aslan, ocakta kızartma yaptığı sırada sıçrayan yağlar tutuştu. Bu sırada panikleyen Aslan, yangını mutfak havlusu ile söndürmek istedi. Başarılı olamayınca ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sırada ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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