Kızı için ördü, şimdi sipariş almaya başladı

İki kız annesi 48 yaşındaki Ferihan Düvenci, son 4 yıldır butik işletiyordu. Üniversitede okuyan kızı bir gün kendisine pahalı bir çanta modelinin fotoğrafını gönderince Düvenci, o çantanın o fiyatı hak etmediğini, gereksiz pahalı olduğunu düşünerek, ‘Bu çantayı kızım için örebilirim' dedi ve kolları sıvadı. Bu olay üzerine örgü örmeyi öğrenen Ferihan Düvenci, şimdilerde mağazalarda fiyatları bin 200 TL'ye varan ürünleri ortalama 120 TL'ye satıyor.

Kızı sayesinde başladı

Çanta yapmaya kızının kendisine pahalı bir çanta fotoğrafı atması üzerine başladığını anlatan Ferihan Düvenci, “Kızım sayesinde çanta yapmaya başladım. O, bir gün benden bir çanta istedi. Bana bir fotoğraf yolladı ve ‘Anne bu çantadan almak istiyorum, sence bu paraya değer mi?' diye sordu. Gerçekten çok aşırı pahalı bir çantaydı. Dedim ‘Kızım ben sana onu yaparım'. Sonra oturdum, uğraştım ve yaptım o çantayı. Hafta sonu çantayı almaya gelecekti, gelemeyince ben de çantayı butiğimde bir askıya astım. Sonra müşterilerim çantayı kimin yaptığını sorunca ‘ben yaptım' dedim. Sonrasında ‘abla bana da yapar mısın, bana mavisini yap, beyazını yap' derken başladım ve bu böyle büyüdü gitti. Şimdi sipariş üzerine çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Günlerce çalıştım, denedim, öğrendim”

Daha önce hiç çanta yapmayı denemediğini, tığ ile örgü örmeyi internetten öğrendiğini belirten Ferihan Düvenci, çantaların astarlarını dikebilmek için kendisine dikiş makinesi satın aldığını söyledi. Kızlarının kendisinin bu azmine hayran kaldığını dile getiren Düvenci, “Ben daha önce şişle örmeyi biliyordum, tığla örmeyi pek bilmiyordum. Oturdum internetten onu öğrendim. Günlerce çalıştım, denedim, söktüm. Hatta denediğim bazı çantalar hala duruyor. Astarlarını dikmesi için önceden terziye veriyordum, ama istediğim gibi olmuyordu ben de gittim kendime makine aldım. Hiçbir şekilde makine başına oturmayan bir insan olarak oturdum, videolardan izleyerek dikiş yapmayı öğrendim. Kızım ‘helal olsun anne' dedi çünkü onlar beni tanıyor ve dikiş makinesiyle bu zamana kadar hiç işim olmadığını biliyordu. Meraklıydım fakat pandemi nedeniyle kurslarına gidemiyordum. En azından şimdi kendi istediğim gibi yapıyorum. Bir yer olmadığında söküp tekrar yapıyorum. İçime sinene kadar uğraşıyorum onunla” diye konuştu.

Çantaları mağaza fiyatlarının üçte birine mal ediyor

Müşterilerinden olumlu tepkiler geldiğini aktaran Düvenci, çantaların mağazalarda oldukça yüksek fiyatlardan satıldığını, kendisinin ise çok daha uyguna aynı çantaları örebildiğini anlattı. Düvenci, konuyla ilgili olarak, “Hanımlar çok destekliyorlar. ‘Abla internetten veya tanımadığımız birinden alacağımıza hem uygun fiyata sattığın için hem de sana destek olmak için senden alıyoruz' diyorlar. Mağazalarda 700, 800 hatta bin 200 TL olup indirimlerde 600 TL olan çantaları ben 140, 150 TL'ye mal edip örüp satıyorum” sözlerini kullandı.

Bir çantayı yapmak 1 haftasını alıyor

Çanta örmenin birçok aşaması olduğunu ve yaklaşık bir hafta sürdüğünü söyleyen Ferihan Düvenci, şöyle konuştu:

“Örmeyi, üretmeyi çok seviyorum ama gerçekten kâğıt ip ile örmek çok zor. Sert bir ip olduğu için elleri kesiyor, yara oluyor, nasırlaşıyor. Ben de ellerime bantlar sarıyorum ama yine de yapmaya çalışıyorum. Yapması yaklaşık bir hafta sürüyor. Önce ipi sarıyoruz, sonra örüyoruz ve tabanı, yanlarını, önünü arkasını modele göre değişiyor sonra onun montajı var, astarı var, astarına fermuar oluyor. Astarı bittikten sonra bu çantaya montajlanıyor Gerçekten çok az kâr payı koyuyorum üstüne. İnternette gördüklerinizin neredeyse yarı fiyatına satıyorum. Çanta yaparken aksesuarlar çok pahalı oluyor. Çanta sapları mesela hazır aldıklarımız oluyor. Ben kendim örmeyi tercih ediyorum maliyeti azaltmak için. Ortalama bir çanta 75 TL'den başlıyor, 170 TL ve 200 TL'ye kadar oluyor.”



Mısra Ezginur Göçer - Kazım Ulusoy



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