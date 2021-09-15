Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba İzmir'den Ankara'ya yürüdü

Kızı Gamze Laçin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Mehmet Laçin, Ankara'ya ulaştı. "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört giyen acılı baba, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla TBMM'nin önüne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Laçin, kızı için verdiği mücadelede eşinin yanında olmadığını söyledi. Kızının nasıl kaçırıldığını anlatan Laçin, "Benim evladım Kocaeli'de annesiyle beraber dayısının evindeyken haber aldım okula devam etmediğini. Çıktım gittim, annesinin yanında değil, dayısı annesini baskı altına almış. Dayısı HDP üyesi. Günlerce aradım HDP il binasında buldum. Kızımın elinden tuttum çıkarmak istedim. HDP il binasından engel oldular, vermediler. Dönemin il başkanı talimat verdi, ben darp ettiler. Kızımı vermedikleri gibi darp edildim. Darp edildiğime dair mahkeme kararım var. Kızımı zorla aldılar elimden" dedi.

Kızının Kocaeli'den kaçırıldığını, 4 yıl sonra da dağa götürüldüğünü anlatan baba Laçin, "Kızımı gönderen kişinin itirafıdır. Ben o acıyla sağlığım bozuldu. Bir ümit mücadeleye devam ettim. Kızım benim elimden alındığında 14 yaşında filandı, şu anda 28 yaşında. Kızım elimden alındıktan 4 sene sonra götürdüler dağa. Devlet şefkati ve devlet gücüne güvenerek kızımın kurtarılması için derdimi Meclise anlatmak için buradayım. Yavrumu bu zalimlerin, hainlerin elinden kurtarmak için sesimi duyurmaya geldim. Burada şu anda Meclisin önünde konuşma yapıyorum. Meclisin önünde açıklama yaparım, mutlaka devlet büyükleri sesimi duyacaktır. HDP aldığı hazine yardımı ile bizim çocukları alıp dağa gönderiyor. PKK'yı HDP yönetiyor. Bu bir gerçektir. Bunları takip ediyorum. Benim kızımı öz dayısı verdi" ifadelerini kullandı.

Kendisine ulaşan bir kadınının aktardıklarını paylaşan Laçin, "Elazığlı bir bayan, 'Senin kayınbiraderin HDP ile anlaştı, senin kızını HDP'ye verdi' dedi. Kızımı dağa gönderdikten sonra Diyarbakır'da tanıdığı olmadığı halde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdi. Olan benim evladıma oldu. Sağlığım bozuldu, unutamıyorum. Bayram bana yok. Eşimin bundan haberi var. Eşime Diyarbakır'da nöbete başlayıp seslendim, 'Burada yüzlerce anne var. Senin de kızın. Bir gün burada görün, evladımı istiyorum de.' Pazarlık karşısında verildi, gelemez" diye konuştu.

Hülya Keklik