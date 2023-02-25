Kızıl renge boyanan Kurs Vadisi berraklığına kavuştu

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Mardin, turizm konusunda bölgenin parlayan yıldızı konumunda bulunuyor. Tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve barındırdığı birçok medeniyetin kültürü ile turizm için önemli bir nokta olan Mardin'de de Kahramanmaraş merkezli depremler hissedilmişti.

Mardin'de birçok turist için uğrak noktalardan olan Kurs Vadisi'nin akarsuyu ise depremden kaynaklı olarak kızıl renge bürünmüştü. İlk defa kızıl renge bürünen vadinin akarsuyu, köylüleri şaşkına çevirmişti. Yaşanan depremlerden kaynaklı kızıla boyanan akarsu birkaç gün sonra eski haline geri döndü.

“Su kızıla boyandı”

Kurs Vadisi'nde bulunan akarsuyun ilk defa kızıl renge boyandığını belirten köy sakinlerinden Sabri Arslan, “Buranın turizmi çok gelişmiştir. Kurs Vadisi, Mardin'de sıcaktan kaçanların uğrak yeri oluyor. Burası yeşillik ve rakımın yüksekliğinden dolayı serin oluyor. Mardin'e turizm için gelenler burayı görmeden gitmez. Avrupa'dan, Anadolu'dan gelen bütün turistler buraya mutlaka gelir. Depremden önce bildiğiniz üzere kar ve yağmur etkili olmuştu. Bu yağmur ve kar yağışıyla birlikte bu suyun akışı artıyor. Ancak bu yıl ilk defa bir şey gördük. Depremde oluşan sarsıntıda su kaynağına toprak indi sanırım, o topraklardan kaynaklı da su kızıla boyandı. Kızıla boyandığı anların videosunu da çekenler oldu. Şu an düzeldi eski berraklığına kavuştu. Kızıl renge boyanmasını depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Bu su, kayaların arasından çıkıyor, yer altından çıktığını biliyoruz ama kaynağı neresi bilinmiyor. Bu su buradan başlayıp Suriye'ye kadar akıyor" dedi.

Mustafa Kurtulan - Serhat Abi

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