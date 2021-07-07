Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı

İGA İstanbul Havalimanı ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile İç Hatlar Terminali gidiş katındaki serginin açılışına İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Sadık Sürücü ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca katıldı.

Açılışta konuşan Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı olarak milli değerlere sahip çıkmanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda ülkemizin kültürel yaşamına zenginlik katan bu projelere ev sahipliği yapmak bizim için oldukça değerli. Tük Kızılayı öyküsüne şahitlik edeceğimiz bu özel sergiyi yolcularımız ziyaretine açmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Dünya ve Türkiye'nin insanların birbirine yaptıkları iyiliklerle güzelleşeceğini ifade eden Samsunlu, Kızılay'ın bunu en iyi yapan kurumların başında geldiğini vurguladı.

Kızılay'ın şimdiye kadar 150 ülkede çalışma yürüttüğünü ve halen 50'yi aşkın ülkede aktif olarak çalıştığını kaydeden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bu sergilerin daha evrensel boyutlarda ve farklı temalarda devam edeceğini söyledi. Kıtaların buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda Türk Kızılay'ın 153 yıllık iyilik hikayesinden n bazı karelerin sergilendiğini aktaran Kınık, "Bu hepimizin, insanlığın iyi tarafının hikayesi. Bize dair olan, bizi birleştiren millet yapan bir hikaye. Dolayısıyla önce bizim öğrenmemiz hem dünyaya anlatmamız gerekiyor "diye konuştu. Kızılay'ın dünya çapındaki 153 yıllık çalışmalarından karelerin yer aldığı sergi ay sonuna kadar açık kalacak" dedi.



Tuncer Cengiz

