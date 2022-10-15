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Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı

Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı
Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı

Bartın’ın Amasra İlçesinde kömür ocağında medyana gelen grizu patlamasında madenci yakınlarının Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde umutlu bekleyişi sürerken Kızılay soğuk havada üşüyen vatandaşlara battaniye dağıttı.

Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı - Tıkla İzle

Bartın'ın Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmelerine ait kömür ocağında elektrik trafosu nedeniyle grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralı kurtulan madenciler ile göçükten yaralı çıkartılan madencilerin getirildiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde madenci yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşmesiyle soğuyan havada hastanede bahçesinde bekleyen madenci yakınlarının imdadına ise Kızılay ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri madenci yakınlarına battaniye dağıtarak azda olsa soğuk havaya karşı vatandaşları korumaya çalıştı.

Ayrıca Kızılay ekiplerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan sahra çadırlarında umutla bekleyen madenci yakınlarına sıcak çorba ve çay ikram ederek soğuk havaya karşı korumaya çalıştı.

Selçuk Akyol
 

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