Kızılay'a kayyum atanması kararı iptal edildi. Türk Kızılay'ından söz konusu karara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 2017-1906 esas-2018-2128 karar sayılı gerekçeli kararında dernek yönetiminin herhangi bir suiistimalinin ve görevi kötüye kullanma iddiasının bulunmadığını vurgulayarak, hali hazırda Kızılay Yönetiminin görevinin başında olduğunun altını çizmiştir. Kızılay Hukuk Müşavirliğinin gerekçeli karardaki tedbire itirazını haklı görerek ek kararla düzelten mahkeme verilen kararın olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik olduğunu Kızılay Yönetiminin görevinin başında olduğunu ifade etmiş, tereddütleri gidererek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçme adına, Olağanüstü Kongre için 3 kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelemiştir. Verilen karar ile Kızılay'a tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyum heyetinin gelmesi hukuken mümkün değildir. Kızılay'ın üst mahkeme nezdinde kararın esastan düzeltilmesine yönelik itiraz süreci devam etmektedir.”