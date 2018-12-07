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Kızılay'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kızılay'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı
Kızılay'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı

Ankara Kızılay'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpan otobüs şoförü tutuklandı.

Kaza, dün Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya istikametine seyreden Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı halk otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinden geçen yayaların arasına daldı. Kazada, Gülsen Bircan ile Neslişah E. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Bircan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otobüs şoförü Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Selçuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Abdullah Sarica
 

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