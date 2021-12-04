Kızılay'dan Belarus'taki mültecilere ilk insani yardım yola çıktı

Çatışma durumlarında, çatışmaları izleyen göçler sırasında, doğal afetlerde ve sosyal yardımlarıyla milletin mağdurlara uzanan eli olan Kızılay, Asya ve Ortadoğu'da yaşanan çatışmalarla birlikte zorlaşan yaşam koşullarından kaçarak AB ülkelerine geçmek için Belarus'a ulaşan ve burada mağdur olan göçmen grupların soğuk kış günlerinde verdiği yaşam mücadelesine destek oluyor.

Kızılay, Belarus-Polonya sınırında zor koşullar altında bulunan göçmenlere ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu ekipmandan (maske, nitril eldiven) oluşan 1 tır dolusu insani yardım malzemesini İstanbul'daki Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden gönderdi.

Kızılay Genel Müdür Yardımcıları Alper Küçük ile İbrahim Özer'in ev sahipliğinde yapılan uğurlama törenine Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de eşlik etti. Yardım malzemeleri, tamamı Kızılay'a ait olan Kızılay Lojistik şirketi organizasyonunda bölgeye ulaştırılacak. İhtiyaç duyulabilecek diğer yardım malzemelerinin hazırlığını da yapan Kızılay, talepler doğrultusunda yeni sevkiyatlarını planlayacak.

Ali Nargüner

