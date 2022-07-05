Kızılay'dan Nail Anlar'a gümüş madalya

Türk Kızılayı'na birçok kez kan bağışında bulunan Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, bu anlamlı desteğinden ötürü gümüş madalyaya layık görüldü. Kızılay Arnavutköy Şube Başkanı Dr. Kemal Aygenli, Kaymakam Vekili Dr. Anlar'ı makamında ziyaret ederek, Anlar'a gümüş madalya ile beratı teslim etti.

"Kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş değer"

Madalya ve berata layık görülen Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, kan bağışlamanın hayat kurtarmak ile eş değerde olduğunu vurgulayarak, “Birçok kişi, ancak kendi veya yakınlarının sağlığıyla sınandığında kan bağışının önemini idrak edebiliyor. Oysa zor durumda kalmadan da bu konunun önemini anlamamız lazım” dedi.

''Toplum olarak duyarlılık göstermeliyiz''

İstanbul Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Dr. Anlar, kan bağışı konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak, ''Kızılay, ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılayabilmek için canla başla çalışıyor. Bizim de bu noktada üzerimize düşeni yapmamız, toplum olarak duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Bu vesileyle herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum, kanınızı bağışlayın, üç kişinin hayata tutunmasına yardımcı olun" diye konuştu.